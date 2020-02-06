У пришедших в Кремль журналистов измерили температуру. Голикова объяснила это борьбой с гриппом, а Песков — c коронавирусом

Медики провели осмотр журналистов, пришедших на официальное мероприятие в московский Кремль, для предотвращения распространения сезонного гриппа. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, передает Интерфакс.

О том, что сотрудников СМИ на входе в Кремль проверяют с тепловизором сообщили журналисты «Ведомостей» и «Дождя». Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил это борьбой с коронавирусом, ранее сообщал РБК.

В Кремле 6 февраля запланированы несколько мероприятий с участием главы государства, в том числе, совместное заседание президиума Госсовета и президентского совета по науке.

Первая вспышка нового типа коронавируса была зарегистрирована в китайском городе Ухань. Ранее неизвестной болезнью уже заразились более 28 тысяч человек по всему миру, из них 565 умерли. В России зарегистрировано 2 случая заболевания: два гражданина Китая госпитализированы в Тюмени и Забайкалье. Россия эвакуировала своих граждан из Китая, они размещены в карантинной зоне под Тюменью.