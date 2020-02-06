Мишустин назвал непосильными штрафы для водителей, предлагаемые в проекте нового КоАП

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал пункт об увеличении штрафов для автомобилистов, который предлагается в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях. Об этом сообщает Интерфакс.

«При разработке нового кодекса о КоАП было предложено увеличить сумму штрафов за превышение скорости до 5 тысяч рублей.

Для многих это просто непосильно. Мы с вами еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы», — заявил он.

По мнению главы правительства, любые вопросы об увеличении штрафов необходимо рассматривать с учетом платежеспособности населения и с точки зрения улучшения качества автоматизации и администрирования, «а не идти по самому простому пути, кратно увеличивая их размер».

Ранее проект нового КоАП раскритиковал глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников. Он назвал его сырым и заявил, что документ «никуда не годится» и «возбуждает ненависть к законотворчеству».

Предложенный Минюстом проект КоАП ужесточает наказания для нарушителей правил дорожного движения. Документ предлагает штрафовать водителей за превышение скорости на сумму от 500 до 5 тысяч рублей в зависимости от нарушения. Повторное превышение на 40–60 км/ч и более грозит штрафом в 10 тысяч рублей или лишением прав на год.