Главный прокурор Болгарии: Россия защищает сбежавшего в Сербию болгарского банкира

Россия защищает банкира Цветана Василева, скрывающегося в Сербии. Об этом заявил главный прокурор Болгарии Иван Гешев после встречи в Брюсселе с болгарскими евродепутатами, передает Болгарское радио (БНР).

Гешев сообщил, что прокуратура уведомила Европейский парламент и Европейскую комиссию о «наличии признаков» того, что Сербия не исполняет международные соглашения и уже в течение пяти лет не отвечает на запрос об экстрадиции Цветана Василева, бывшего владельца Корпоративно-торгового банка (КТБ).

Согласно официальным данным, после банкротства из него было выведено более 2 миллиардов евро. Гешев также уточняет, что уголовное производство по делу о присвоении бизнесменом средств обанкротившегося банка КТБ не имеет аналога в болгарском правосудии, и это преступление имеет огромное влияние на экономику и финансовую стабильность страны.

«Я не дипломат и не политик», — подчеркнул Гешев в ответ на вопрос, связано ли его письмо с переговорами о присоединении Сербии к ЕС, — Я дал Европейскому парламенту и Европейской комиссии информацию юридического характера. Политические выводы будут делать политики, дипломаты и люди, от которых все это зависит».

Посольство России в Болгарии, передает ТАСС, назвало слова Гешева об укрывательстве Цветана Василева абсурдом. Тем не менее, в сентябре прошлого года болгарский портал nova.bg сообщал: «В распоряжении следствия имеется документ, подписанный Цветаном Василевым в качестве председателя «КТБ Груп».

Он предлагает в нем российскому бизнесмену с неоднозначной репутацией Константину Малофееву, а также генералу российской разведки Леониду Решетникову (обоим запрещен въезд в Болгарию из-за их связей с председателем болгарского движения «Русофилы» Николаем Малиновым, который обвиняется в шпионаже в пользу России – прим. корр.) приобрести значительную часть активов банка.

Кроме предприятий военной промышленности в сделку предлагалось включить три телеканала, которые должны были быть возглавлены Николаем Малиновым для проведения политики геополитической переориентации болгарского общества». Малинов сообщил вчера, сообщило агентство БГНС, что «давным-давно не созванивался с Василевым». Он отверг утверждения Гешева и сказал, что ждет от него доказательств.