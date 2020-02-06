Врачи амурской больницы написали открытое письмо с призывом прекратить травлю из-за массового заболевания детей гепатитом С

Сотрудники Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске призвали прекратить травлю из-за сообщений о массовом заражении детей гепатитом С. Об этом говорится в открытом письме медиков, опубликованном в инстаграме больницы.

Врачи, медсестры, санитары, заведующие отделениями и другие сотрудники медучреждения заявляют, что в заражении детей их обвиняют бездоказательно, а сложившаяся ситуация напоминает «неприкрытую травлю» со стороны СМИ, следственных и контролирующих органов. Медики утверждают, что эта история с самого начала «носила характер самого низкопробного грязного пиара» и подчеркивают, что происходящее не позволяет им в полной мере реализовывать свои профессиональные обязанности.

Сотрудники АОДКБ рассказали, что Роспотребнадзор по результатам проверок составляет на больницу акты о «мнимых» нарушениях. Родители пациентов же, как указано в письме, оскорбляют медиков, называют их «врачами-убийцами» и «преступниками в белых халатах», травля происходит также в соцсетях. Сотрудники больницы заявляют, что в таких условиях они практически беззащитны, поэтому многие специалисты увольняются.

«Мы готовы на многое: забастовки, митинги, письма. Мы просим услышать нас и прекратить травлю! Мы просим дать нам возможность нормально работать, оказывая медицинскую помощь тем, кто в ней искренне нуждается!», — призывают врачи.

В конце декабря 2018 года власти Амурской области сообщили о 26 детях, которые заразились гепатитом С в гематологическом отделении благовещенской больницы. Родители пациентов жаловались, что медсестры приходили на процедуры уже в перчатках либо работали вовсе без них, а также отмечали проблемы со стерильностью приборов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК). По данным Роспотребнадзора, с 2000 года гепатитом С в учреждении заразились 169 детей. В мае прошлого года стало известно, что против больницы подали 30 исков.