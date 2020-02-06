СК задержал подозреваемого в убийстве вора в законе Япончика спустя почти 11 лет после преступления

Следователи задержали в Москве Муртаза Шаданию, одного из участников убийства криминального авторитета Япончика (Вячеслава Иванькова), который умер в результате ранения в 2009 году. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Шадании предъявили обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия (ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 222 УК). По данным силовиков, он вел слежку за криминальным авторитетом, а также доставил в столицу оружие, из которого был убит Япончик.

«В день нападения – 28 июля 2009 года около одного из столичных ресторанов, обвиняемый в числе других соучастников вел наблюдение за прилегающими к месту преступления территориями, обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства», — сообщили в СК.

Япончика ранили в живот на выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе. В него попала пуля снайпера, находившегося в машине напротив. Ему провели экстренную операцию и ввели в искусственную кому. В сентябре он умер.