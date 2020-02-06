В Минобразования Хакасии прошли обыски по делу о покупке детсадов без окон и дверей

Сотрудники правоохранительных органов провели сегодня обыски в министерстве образования Хакасии. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело, в рамках которого прошли оперативные действия, касается служебного подлога. Чиновников заподозрили в причастности к махинациям с покупкой недостроенных детских садов, которые выдали за готовые объекты. В якобы пригодных к эксплуатации помещениях отсутствовали окна, двери, а некоторые были переданы без кровли.

По данным ТАСС, следователи провели беседу и с главой министерства Ларисой Гимазутиной . Местное издание АИС сообщает, что ущерб от подлога может составлять более 90 миллионов рублей. Средства на постройку детских учреждений в сельской местности были выделены в рамках нацпроекта «Демография», общий бюджет которого на на ближайшие шесть лет составляет 3,1 триллиона рублей.