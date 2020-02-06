Российский МИД сообщил о гибели российских и турецких военных в Сирии

Российские и турецкие военные специалисты погибли в сирийском Идлибе в результате налетов террористов в январе. Об этом сообщили в российском МИД.

Министерство заявило, что за вторую половину января террористы совершили более одной тысячи нападений, в результате которых погибли сотни сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации. Подробности произошедшего МИД не раскрыл, имена погибших военных не называются.

«В середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести "режим тишины" в Идлибской зоне деэскалации. Но террористы не только не снизили своей боевой активности, а наоборот нарастили атаки», — говорится в сообщении.

За декабрь, по данным МИД России, было зафиксировано 1,4 тысячи атак. Помимо этого, террористы, как утверждает министерство, пресекали демонстрации мирных жителей.

2 февраля в сети появилась информация о гибели четырех офицеров ФСБ в Сирии. Утверждалось, что они были на блокпостах недалеко от Алеппо и погибли при отступлении сирийской армии. По данным источников «Новой газеты», Булат Ахматьянов, Руслан Гимадиев, Дмитрий Минов и Всеволод Трофимов погибли недалеко от Латакии, где планировалась встреча высших руководителей Турции и Сирии, а Россия должна была помогать на ней с безопасностью.