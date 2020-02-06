В здание Никулинского суда Москвы бросили «коктейль Молотова»

В здание Никулинского районного суда Москвы неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью, передают ТАСС и Интерфакс со ссылкой на источники.

«Подтверждаем, что сегодня рано утром неизвестный бросил бутылку с неустановленной жидкостью в здание, расположенное на Мичуринском проспекте», — сообщили РБК в столичном ГУ МВД.

По данным Интерфакса, «коктейль Молотова» бросили рано утром в разбитое окно одного из залов заседаний. Произошло возгорание на площади около семи квадратных метров, его быстро потушили. В здании были двое охранников, никто из них не пострадал.