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В здание Никулинского суда Москвы бросили «коктейль Молотова»

Общество

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В здание Никулинского районного суда Москвы неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью, передают ТАСС и Интерфакс со ссылкой на источники. 

«Подтверждаем, что сегодня рано утром неизвестный бросил бутылку с неустановленной жидкостью в здание, расположенное на Мичуринском проспекте», — сообщили РБК в столичном ГУ МВД.

По данным Интерфакса, «коктейль Молотова» бросили рано утром в разбитое окно одного из залов заседаний. Произошло возгорание на площади около семи квадратных метров, его быстро потушили. В здании были двое охранников, никто из них не пострадал.

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Теги:
kb, суды, коктейль молотова

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