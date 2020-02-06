Под Миланом двое человек погибли в результате схода скоростного поезда с путей
На севере Италии сошел с рельсов скоростной поезд, следовавший из Милана до Болоньи, сообщает газета Corriere della Sera. Двое человек, включая машиниста, погибли, еще 26 человек получили легкие травмы, а двое — средней тяжести.
Локомотив и первые два вагона опрокинулись около 5:35 (7:35 мск) на подъезде к городу Лоди к юго-востоку от Милана. Причины аварии еще устанавливаются, движение по этой скоростной ветке временно было остановлено.
È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del grave incidente ferroviario pic.twitter.com/67OiUqUWtH— Polizia di Stato (@poliziadistato) February 6, 2020