Под Миланом двое человек погибли в результате схода скоростного поезда с путей

На севере Италии сошел с рельсов скоростной поезд, следовавший из Милана до Болоньи, сообщает газета Corriere della Sera. Двое человек, включая машиниста, погибли, еще 26 человек получили легкие травмы, а двое — средней тяжести.

Локомотив и первые два вагона опрокинулись около 5:35 (7:35 мск) на подъезде к городу Лоди к юго-востоку от Милана. Причины аварии еще устанавливаются, движение по этой скоростной ветке временно было остановлено.