Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти и нефтепродуктов в США в октябре

Осенью Россия заняла второе место по объему поставок энергоносителей в США. Таким образом, страна обогнала Мексику и оказалась в списке после Канады, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США по итогам 2019 года.

Российские компании резко увеличили долю на американском нефтяном рынке в октябре, когда было продано 20,9 миллиона баррелей российской нефти и топлива. Поставки нефтепродуктов в этом месяце выросли в 2,5 раза с начала года. В ноябре США получили 17 миллионов баррелей топлива из России, что, по данным РБК, стало историческим рекордом.

По данным издания, такой объем экспорта российских энергоносителей в США является самым масштабным за последние восемь лет. Аналитики из Минэкономразвития связывают это с введением США санкций против Ирана и Венесуэлы.

Крупнейшим традиционным поставщиком энергоносителей в США остается соседняя Канада. В октябре 2019 года страна экспортировала 136,5 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов.