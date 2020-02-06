В Мосгордуму внесли проект амнистии к 75-летию победы. Туда включили фигурантов «московского дела»

Представители фракций московского парламента от «Яблока», КПРФ и «Справедливой России» внесли «проект широкой амнистии» к 75-летию Победы, сообщили в соцсетях депутаты-коммунисты Екатерина Енгалычева и Евгений Ступин. Если идею поддержит Мосгордума, документ от ее лица вынесут на рассмотрение Государственной думы.

От наказания в том числе предлагается освободить осужденных участников летних московских протестов: в проект включили приговоры по «дадинской» статье о неоднократном нарушение закона о митингах (ст. 212.1 УК), по статье об участии в массовых беспорядках и призывам к ним (ч. 2,3 ст. 212 УК), а также по преступлениям, совершенным «в ходе митингов, шествий или пикетирований (в том числе несанкционированных)».

Авторами документа, помимо Енгалычеввой и Ступина, в проекте значатся Максим Круглов (глава фракции «Яблока»), Михаил Тимонов (СР), а также Дмитрий Локтев и Олег Шереметьев из КПРФ. В его разработке участвовали оппозиционеры Дмитрий Гудков и Александр Соловьев, политолог Валерий Соловей, мундеп Сергей Цукасов и осужденный по «московскому делу» условно Егор Жуков.

Позиция «Единой России», представители которой в сентябре сохранили большинство в МГД, по проекту еще неизвестна. Глава комиссии по законодательству Александр Семенников в разговоре с «Коммерсантом» отметил, что документ содержит ряд «политических, а не гуманистических» предложений, и обещал вынести вопрос на обсуждение фракции. Глава объединения «Моя Москва» из связанных с партией самовыдвиженцев Наталья Метлина заявила, что на акции протеста людей «вытащил Алексей Навальный», но обещала, «как мать», поддержать оппозиционеров.

Ожидалось, что фигуранты «московского дела» должны были попасть в проект амнистии, подготовленный осенью президентским Советом по правам человека. Однако поставленный в октябре новый глава СПЧ Валерий Фадеев выступил против этого: «Ясно, что, если бьют полицейского, то это наказание. Это непростой вопрос: говорят, очевидно, что он ничего не сделал, — как же так?», — говорил он. В январе свой проект амнистии представил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов — сейчас он находится на рассмотрении.