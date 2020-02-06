Число погибших при жесткой посадке в Стамбуле выросло до трех

Три человека погибли в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен. Об этом сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая, передает NTV.

По последним данным, всего 180 человек получили ранения. Их госпитализировали в ближайшие больницы, состояние двух пилотов остается тяжелым. На борту самолета находились 183 человека, в том числе два ребенка. Авиакомпания сообщила, что рейсом Измир-Стамбул воспользовались 22 иностранных пассажира из 12 стран.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 157 пострадавших. Жесткая посадка самолета Pegasus Airlines, выполнявшего рейс Измир-Стамбул, произошла вечером 5 февраля. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части, из-за чего загорелся. Людей, находившихся на борту, эвакуировали, а пожар смогли потушить прибывшие на место пожарные.

Ерликая заявил, что самолет не смог удержаться в воздухе и потерял скорость на высоте 30-40 метров. По предварительным данным, причиной инцидента стали плохие погодные условия. Прокуратура Анкары начала расследование инцидента.