Звезда золотого века Голливуда актер Кирк Дуглас умер на 104-м году жизни

В США в возрасте 103 лет скончался актер Кирк Дуглас — звезда фильмов «Спартак» Стэнли Кубрика и «Чемпион» Марка Робсона. У него было несколько номинаций на Оскар, однако награду киноакадемии он получил только в 1996-м за 50-летний вклад в кинематограф после того, как незадолго до этого перенес инсульт и закончил карьеру.

«Для мира он останется легендой, актером из "золотого века" кино, дожившим до наших дней, а также филантропом, чья приверженность справедливости еще долго будет вдохновлять нас», — написал в соцсетях его сын Майкл. Его фонд, в частности, спонсировал детские больницы и создание детских площадок в Калифорнии.

Дуглас родился в 1916 году в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из-под Могилева: начиная карьеру, он неоднократно менял псевдоним со своего имени Иссур Данилович. Карьеру он начал после Второй Мировой войны, где служил во флоте, помимо кино также играл в постановках на Бродвее, а после окончания карьеры был продюсером.

Дуглас был среди представителей киноиндустрии, кто помог прекратить практику отстранения от работы в Голливуде тех, кого заподозрили в связях с коммунистами. Так, в 1960-м он признался, что сценарий для «Спартака» под всевдонимом написал писатель, которого комитет Конгресса по расследованию антиамериканской деятельности вызывал для допроса; после этого на показ фильма пришел президент Джон Кеннеди.