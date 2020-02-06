Данные более миллиона клиентов микрокредитных организаций обнаружили в продаже

На специализированном сайте по продаже персональных данных в начале февраля выставили на продажу базу клиентов крупных микрокредитных организаций, обнаружил РБК. Ее автор в объявлении заверил, что она содержит сведения о больше 1,2 миллиона человек.

В пробном фрагменте на 800 строчек, помимо имени, были номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и паспортные данные, однако указания места, где брался кредит, и его суммы не было. Упомянутые там люди уточнили, что получали займы в 2017-2019 годах, преимущественно, в «Быстроденьгах» (входит в топ-10 на рынке), а также в «Займере», «еКапусте», «Лайме» и «Микрокладе».

Опрошенные изданием эксперты предположили, что это перечень людей, только подававших заявки на займ онлайн в одну из организаций: этим объясняется то, что займы им выдавали в разных местах.

Близкий к ЦБ источник издания допустил, что в данном случае новых утечек у какой-либо компании не было, а база является компиляцией данных микрокредитных организаций из разных источников. Эту версию поддержали и в службе безопасности «Быстроденег»: база непригодна для работы, поскольку часть полей в пробной версии содержат только номер телефона и почту, а номера СНИЛС, который как и паспорт, запрашивают для получения микрозайма онлайн, там не было вовсе.