Сенаторы оправдали Трампа по обеим статьям обвинения по импичменту. Он останется президентом

В Сенате США началось голосование по статьям обвинения в рамках процедуры импичмента 45-му президенту Дональду Трампу. Первое обвинение, в превышении полномочий, было отклонено республиканским большинством: 52 голоса против 48.

Обвинения, помимо демократов, поддержал только один республиканец — сенатор Митт Ромни. Он стал первым сенатором, кто проголосовал против президента от своей партии в рамках трех голосований по импичменту в истории страны.

При этом во время голосования по другой статье, о воспрепятствовании депутатскому расследованию, Ромни подержал своих однопартийцев: голоса распределились 53 против 47.

Для объявления импичмента президенту хотя бы одна из статей обвинения должна быть поддержана 2/3 сенаторов. В рамках статьи о превышении полномочий Трампу ставили в вину то, что он якобы требовал от украинского президента Владимира Зеленского открыть расследование о возможной коррупции в работе сына Джо Байдена – одного из его главных конкурентов на выборах 2020 года. От Зеленского также просили публично объявить о начале расследования.

По версии проводивших расследование членов нижней палаты Конгресса, Трамп мешал им, приказав своей администрации и важнейшим ведомствам – Госдепартаменту и Пентагону – игнорировать запросы документов, а также советовал ряду действующих и бывших чиновников пропустить допросы в рамках публичных слушаний комитета по разведке.