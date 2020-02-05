WADA: Россия не сможет участвовать в ЧМ по футболу в 2022 году при подтверждении санкций спортивным арбитражем

В случае санкций Россия сможет выступать на чемпионате мира по футболу 2022 года только под нейтральным флагом. Об этом заявили РИА Новости во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

По словам организации, это связано с тем, что ЧМ по футболу 2022 года входит в число крупных международных соревнований. В случае подтверждения предложенных WADA мер Спортивным арбитражным судом (CAS) российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях только без национального флага и гимна.

О том, что WADA проинформировало Россию о невозможности участия страны в ЧМ по футболу из-за санкций, сообщил арабский канал BeIN Sports со ссылкой на источники. В пресс-службе Российского футбольного союза говорили, что никаких уведомлений не получали, как и в Российском антидопинговом агентстве. Международная федерация футбола тоже не подтвердила отстранение России от чемпионата мира.

В декабре прошлого года исполком WADA отстранил Россию на четыре года от Олимпийских игр и других международных соревнований и лишило РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Спортсмены, не имеющие отношения к нарушению антидопинговых правил, могут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.

Россия оспорила это решение в CAS. WADA попросило суд провести публичные слушания по поводу лишения РУСАДА статуса соответствия.