США ввели санкции против болгарского судьи. Он отпустил обвиненного в шпионаже главу движения «Русофилы» в Москву

Первым болгарским гражданином, против которого США ввели санкции из-за коррупции, стал судья Андон Миталов из Специализированного суда Болгарии. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео в своем твиттере.

Миталов отпустил в Москву для получения в ноябре прошлого года медали от Владимира Путина председателя Национального движения «Русофилы» Николая Малинова, обвиняемого в шпионаже в пользу России, отмечает портал «Русская Болгария». В стране он находится под подпиской о невыезде.

«В качестве должностного лица Миталов принял участие в коррупционных действиях, подрывающих верховенство закона и серьезно компрометирующих независимость демократических институций Болгарии», — говорится в сообщении Госдепа США. Санкции распространяются также на жену и дочь Миталова.

«Это первая подобная ограничительная мера против болгарского гражданина в связи с причастностью к коррупционным схемам, которая подтверждает приверженность США к борьбе с коррупцией как в Болгарии, так и в глобальном масштабе», — подчеркyл Помпео.

Малинова обвинили в шпионаже в пользу России в сентябре прошлого года. По версии болгарских правоохранителей, он участвовал в схеме отмывания денег, которая использовалась и для трансфера средств, что угрожало нацбезопасности страны. Главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров отмечал, что организации, с которыми работал Малинов, находятся в России.