При жесткой посадке пассажирского лайнера в аэропорту Стамбула пострадали 120 человек

В результате жесткой посадки самолета авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула пострадали 120 человек из 177 находившихся на борту. Об этом, как передает телеканал NTV, заявил губернатор Стамбула Али Йерликая.

Пострадавших госпитализировали в близлежащие больницы, состояние двух пилотов тяжелое, отмечает NTV. Погибших в результате жесткой посадки нет.

Йерликая уточнил, что самолет не смог удержаться в воздухе и потерял скорость на высоте 30-40 метров. По предварительным данным, причиной инцидента стали плохие погодные условия.

Жесткая посадка самолета Pegasus Airlines, выполнявшего рейс Измир-Стамбул, произошла вечером 5 февраля. Он выкатился за пределы взлетно-псадочной полосы и развалился на три части, из-за чего загорелся. Всех людей, находившихся на борту, эвакуировали, а пожар смогли потушить прибывшие на место пожарные. Прокуратура Анкары начала расследование инцидента.