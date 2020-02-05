Автора фразы про «сказочного» Путина снова оштрафовали за оскорбление президента
Верховажский районный суд Вологодской области оштрафовал на 50 тысяч рублей местного жителя Юрия Шадрина за повторное оскорбление власти во «ВКонтакте». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Суд установил, что в ноябре прошлого года Шадрин на своей странице в соцсети повторно разместил высказывание о президенте Владимире Путине, выраженные в неприличной форме. «Медиазона» уточняла, что в посте Шадрина утверждалось, в частности, что президент «потерял представление о реальности». Мужчина вину не признал и заявил, что опубликованные слова относятся к Путину не как в российскому лидеру, а как к физическому лицу.
Первый протокол на Шадрина составили в мае прошлого года за то, что он написал на своей странице во «ВКонтакте» «Путин ****** не сказочный, а реальный». Впоследствии его оштрафовали на 30 тысяч рублей.