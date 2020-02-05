В Киеве СБУ пришла с обыском на телеканал «1+1» по делу о прослушке премьер-министра Украины

В Киеве Служба безопасности Украины пришла с обыском по делу о прослушке премьера страны Алексея Гончарука на телеканал «1+1». Об этом сообщает проект «Грати», журналист канала Владимир Тимофийчук ведет трансляцию.

Обыски проходят в редакции программ «Грошi» и «Секретные материалы». Сотрудники СБУ пытаются получить доступ к рабочему месту журналиста Евгения Куксина, который является фигурантом дела, так как там, предположительно, могут быть средства для прослушки. «Громадское» пишет, что следователь предложил Куксину добровольно выдать их.

СБУ отмечает, что обыск проводится в соответствии с разрешением, выданным судом, и отрицает, что он связан с деятельностью канала. При этом в заявлении журналистов, которое приводит ТСН, сказано, что они считают происходящее давлением на свободу медиа. «Такие "визиты" в редакцию программы "Гроші" является полным нарушением журналистской неприкосновенности и давлением на независимые СМИ», — говорится в нем.

Предположительно, прослушки телефонных разговоров Гончарука с коллегами-министрами появились в сети в середине января. На записях мужчина с похожим голосом называл себя «полным профаном в экономике», а также говорил, что у президента Украины Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов». После этого Гончарук подал в отставку, но украинский лидер ее не принял, заявив, что «решил дать шанс» премьеру.