Суд ограничил в родительских правах мать и отца девочки, живущей с рождения в медцентре в Москве

Пресненский суд Москвы ограничил в родительских правах мать и отца пятилетней девочки, с рождения живет в медицинском центре «Мать и дитя». Об этом сообщает Интерфакс.

По решению суда ребенка должны передать из центра в органы опеки, а родители обязаны будут выплачивать алименты. Их размер составит 25% от зарплаты или другого дохода родителей.

Адвокат матери девочки в разговоре с «Медузой» заявила, что защита планирует подать апелляцию на решение суда, так как считает его «преждевременным».

Органы опеки подали иск об ограничении родительских прав в конце прошлого года. Отец и мать девочки утверждали, что ребенок неизлечимо болен, и дома они не смогут оказать ему необходимую медицинскую помощь. Глава центра Марк Курцер объяснял, что сначала принял ее по показаниям, так как ребенок родился недоношенным, но сейчас девочка здорова, а родители отказываются ее забирать.

Из-за сложившейся ситуации год назад Следственный комитет возбудил дело о незаконном лишении свободы и неисполнении обязанностей по отношению к несовершеннолетнему, но черз несколько дней прокуратура Москвы отменила отменила постановление. В этом году после того, как история девочки начала обсуждаться, в столичном департаменте соцзащиты заявили, что знали о ней, но оснований для «отобрания ребенка у опеки не было».