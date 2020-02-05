В аэропорту Стамбула пассажирский лайнер совершил жесткую посадку. Всех находившихся на борту эвакуировали

Пассажирский самолет потерпел крушение в международном аэропорту Стамбула имени имени Сабихи Гекчен. Об этом сообщает CNN.Turk.

A Pegasus airlines aircraft has crashed off the end of the runway at Istanbul airport #Turkey #Istanbul pic.twitter.com/5NqxDXuvn6 — Alaa (@1989jj) February 5, 2020

обновление 20:18 После инцидента госпитализировали 52 человек.

Самолет авиакомпании Pegasus Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту. На опубликованных кадрах видно, что фюзеляж разорвало на несколько частей. По данным портала, на борту воздушного судна произошел пожар. Проводится эвакуация пассажиров.

Самолет выполнял рейс Измир-Стамбул, на борту находилось 177 человек. Министр транспорта Турции Мехмет Джахит Турхан заявил, что погибших в результате происшествия нет. По его сведениям, крушение произошло в результате жесткой посадки.