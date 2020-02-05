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В аэропорту Стамбула пассажирский лайнер совершил жесткую посадку. Всех находившихся на борту эвакуировали

Общество

 

Пассажирский самолет потерпел крушение в международном аэропорту Стамбула имени имени Сабихи Гекчен. Об этом сообщает CNN.Turk. 

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20:18 После инцидента госпитализировали 52 человек. 

Самолет авиакомпании Pegasus Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту. На опубликованных кадрах видно, что фюзеляж разорвало на несколько частей. По данным портала, на борту воздушного судна произошел пожар. Проводится эвакуация пассажиров.

Самолет выполнял рейс Измир-Стамбул, на борту находилось 177 человек. Министр транспорта Турции Мехмет Джахит Турхан заявил, что погибших в результате происшествия нет. По его сведениям, крушение произошло в результате жесткой посадки.

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Теги:
крушение, самолеты, турция, sn

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