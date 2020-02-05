В Крыму арестованному проукраинскому активисту вменили подготовку поджога консульства во Львове

Арестованному в Крыму осенью 60-летнему проукраинскому активисту Олегу Приходько вменили новый эпизод о подготовке теракта, сообщил судебному изданию «Ґраты» его адвокат Назим Шехмамбетов.

На продлении ареста Приходько в Киевском суде Симферополя следователь рассказал, что его подозревают в подготовке поджога российского консульства во Львове: по их версии, Приходько переписывался по смс с неустановленным лицом из Украины, вместе с которым якобы запланировал теракт на октябрь прошлого года.

Мужчину задержали и арестовали 10 октября: рано утром к нему домой в поселок под Саками пришли сотрудники крымского управления ФСБ с обысками, в ходе которых у него в гараже изъяли самодельное взрывное устройство и бутылки с зажигательной смесью. Вскоре ведомство обвинило его в подготовке взрыва в администрации Сак, а также покупке и изготовлении взрывчатых веществ.

Приходько отрицает обвинения и настаивает, что ингредиенты для взрывчатки ему подбросили за проукраинскую позицию: до аннексии Крыма Приходько возглавлял местное отделение украинской националистической партии «Свобода», а год назад у него в ходе обысков изымали украинскую символику и портрет Степана Бандеры.

Судья Киевского суда Симферополя 5 февраля продлил ему арест до апреля и обязал местную прокуратуру проверить версию о фальсификации доказательств. «В моей практике это впервые, когда судья обратил внимание», – заметил адвокат Шехмамбетов.