Бывший фигурант «московского дела» Барабанов потребовал символические 1 212 318 рублей за незаконное преследование

Бывший фигурант «московского дела» Владислав Барабанов, которому предъявляли обвинение по 212-й статье, потребовал выплатить ему 1 212 318 рублей компенсации за незаконное преследование. Об этом он рассказал «Новой газете».

«Сумма иска 1 212 318 рублей. В целом, я недоволен незаконным уголовным преследованием и тем фактом, что я попал в СИЗО. Мое право на свободу было ограничено, меня посадили в застенки за выражение своего мнения», — заявил он.

Барабанов уточнил, что в иске, который он уже завтра подаст в Тверской суд Москвы, также содержатся претензии к его содержанию под стражей. Активист пояснил, что его держали в сборном отделении СИЗО сверх установленного законом времени. Также Барабанов пожаловался на проблемы с питанием, так как он является веганом и из-за этого не мог есть еду, предлагаемую в СИЗО.

Активист проходил по «московскому делу» из-за участия в акции 27 июля. По версии следствия, он «координировал массовые беспорядки», показывая людям направления движения во время шествия, его арестовали. В начале сентября следствие прекратило дело по результатам правовой оценки всех исследованных материалов, в том числе записей камер видеонаблюдения. Также компенсации потребовали бывшие фигуранты дела Сергей Абаничев, Алексей Миняйло и Даниил Конон.