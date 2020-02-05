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В Турции из-за схода лавин за два дня погибли 38 человек. Обновлено

Общество

 

4 и 5 февраля из-за схода лавин в провинции Ван на востоке Турции погибли в общей сложности 26 человек, сообщается на сайте экстренных служб страны.

обновлено

19:30 Число погибших увеличилось до 38 человек.

Накануне вечером под лавину попал туристический автобус, а также следовавшая за ним снегоуборочная машина. Тогда погибли пять человек, еще несколько числились пропавшими без вести.

Поисковые работы приостановили ночью из-за плохой погоды и возобновили на следующей день. На место прибыли спасатели и волонтеры, которые попали под новую лавину. В результате погибли 23 человека, среди которых также были полицейские и сотрудники пожарной службы. По предварительной информации, под лавиной остаются более десятка человек, 13 пострадавших госпитализировали. 

Теги:
kb, турция

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