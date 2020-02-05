В Костроме к условным срокам приговорили полицейских, заставивших жителей открыть наркопритон для улучшения раскрываемости

3 февраля Ленинский районный суд Костромы вынес приговор бывшим сотрудникам отдела полиции №1, склонявших жителей города к изготовлению наркотиков для улучшения раскрываемости преступлений, сообщает Kostroma.Today.

Бывшего руководителя отдела Юрия Титова приговорили к шести годам лишения свободы условно, а его бывшего подчиненного Ивана Мантрова — к трем с половиной годам условно. Последний в суде признал свою вину.

По версии следствия, осужденные сотрудники полиции склонили к употреблению и изготовлению наркотиков трех костромичей, которые теперь проходят потерпевшими по этому делу. Преступную схему, в которой работали Титов и Мантров с октября 2017 по январь 2018, раскрыли сотрудники ОСБ МВД и регионального управления ФСБ. Выяснилось, что полицейские не только снабжали потерпевших веществами для изготовления дезоморфина и заставляли их производить наркотики, но и уговорили их инсценировать наркопритон, который потом накрывали Титов и Мантров, повышая тем самым статистику по борьбе с наркопреступлениями.

Костромичи, организовавшие «притон» — наркопотребители, которые находились под следствием по другому делу. Бывшие полицейские, убеждая их производить наркотики, обещали помочь им с мерой пресечения.