Томскую пенсионерку, обвинившую СК в крышевании мошенников, насильно увезли в психбольницу

В Томске сотрудники «скорой» насильно увезли в психиатрическую больницу пенсионерку Римму Круць, которая накануне подожгла плакат во время пикета у здания областного управления СК. Женщина сделала это в знак протеста против бездействия следователей, сообщает телеканал ТВ2.

По словам ее мужа, в полдень он с супругой отправился на прием к начальнику УВД. Когда пара вышла из машины, к ним, в сопровождении полицейских, подошла сотрудница больницы и сообщила, что женщина должна пройти психиатрическую экспертизу.

Круць, которая раньше работала учительницей, уже несколько лет пытается добиться справедливости: пожилая пара купила трактор по фальшивым документам и теперь требует наказать мошенников. Супруг пенсионерки утверждает, что к делу причастен бывший томский депутат Сергей Агеев. Правоохранительные органы не увидели в этом состава преступления.

Как сообщает телеканал, женщина обошла все инстанции, записывала обращения президенту (за что была оштрафована), останавливала кортеж Бастрыкина в Москве, держала голодовку, выходила на пикеты и, наконец, подожгла плакат у дверей управления СКР. Огонь перекинулся на ее одежду и женщину увезли в больницу.

«Я в полном адеквате», — прокомментировала случившееся пенсионерка, отметив, что не собиралась устраивать самоподжог, а лишь хотела привлечь внимание к своей проблеме. Утром глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться, зачем пожилая женщина вышла на пикет к зданию СК и потребовал еще раз изучить обстоятельства дела.