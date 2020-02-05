«Чтобы неповадно было»: Путин предложил лишать аптеки лицензий за завышение цен на маски

Президент Владимир Путин осудил аптеки, которые после вспышки пневмонии нового типа в Китае стали повышать цены на противовирусные препараты и медицинские маски. В случае с последними цены завышались в несколько десятков раз.

«Некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля», — пожаловалась на совещании правительства вице-премьер Татьяна Голикова.

«Лицензии надо отбирать у них [аптек] на эту деятельность, —

ответил ей на это Путин. — Решили нажиться. Если два-три таких заведения закрыть, то никаких негативных последствий для граждан, с точки зрения снабжения лекарственными препаратами, точно не будет. Просто по каждой организации принять решение, вот и все, чтоб неповадно было в следующий раз» (цитата по Интерфаксу).

После того, как на резкое повышение цен в аптеках стали жаловаться региональные чиновники, к мониторингу ситуации подключили Антимонопольную службу и Росздравнадзор: в феврале они начали собирать данные о повышении цен на маски и противовирусные лекарства, а также об их отсутствии в продаже. СМИ со ссылкой на источники сообщали о планах Минпромторга ограничить вывоз масок за границу, чтобы предотвратить их дефицит.