Жителя Ставрополья приговорили к 14 годам строгого режима по делу о вербовке в ИГ

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил к 14 годам строгого режима жителя Ставрополья Анара Мамедова по делу о вербовке в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство». Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, с 2017 по 2018 год он убеждал двоих земляков участвовать в деятельности ИГ. Кроме того, в 2016 году в Ессентуках Мамедов купил поддельный паспорт гражданина Азербайджана и водительское удостоверение.

Мамедова признали виновным в содействии терроризму (ч. 1.1 ст. 205.1 УК) и подделке документов (ч. 3 ст. 327 УК). Как передает «Кавказский узел», подсудимый признался в использовании фальшивых документов, но в вербовке свою вину отрицает.

На заседании Мамедов рассказал, что у него грузинское гражданство. В станице Ессентукской Ставропольского края он неофициально работал на стройке, водителем такси, торговал фруктами.