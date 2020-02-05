«Люди увидели, что с этим можно бороться»: после «пыточного видео» заключенные стали чаще жаловаться на сотрудников колоний

После начала расследования о пытках в ярославской колонии заключенные стали чаще обращаться с жалобами на сотрудников ФСИН. Об этом рассказала адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова на брифинге, который прошел в редакции «Новой газеты». Встреча была организована накануне суда над 14 фигурантами «ярославского дела», который начнется 7 февраля.

Встреча с юристами фонда «Общественный вердикт». Фото: «Новая газета»

«Обращений стало больше, люди увидели, что что-то происходит, что с этим можно бороться. За первый квартал 2019 года мы получили обращений о применении насилия в разных колониях больше, чем за весь предыдущий год», — рассказала она.

При этом уменьшилось число жалоб, которые касаются преступлений, совершенных в отношении заключенных в настоящее время. Юрист рассказала, что теперь некоторые сотрудники колоний в случае нештатных ситуаций сами включают нагрудные видеорегистраторы, чтобы устройства фиксировали их действия.«Нам не надо, как в ярославской колонии», — процитировала адвокат слова одного из сотрудников ФСИН.

Кроме того Бирюкова отметила, что изменилось отношение к юристам фонда «Общественный вердикт», которые приезжают в исправительные учреждения по всей стране для защиты прав заключенных. «Я не ожидала такого, думала, что начнется какое-то сопротивление, тем более, что осужденные рассказывают о применении к нему насилия. Ждали, что нас не будут допускать, но никаких происшествий не было, все очень вежливо», — добавила она.

В конце июля 2018 года «Общественный вердикт» передал «Новой газете» запись с видеорегистратора одного из тюремщиков ярославской ИК-1. На кадрах видео 18 сотрудников колонии избивали заключенного Евгения Макарова.

«Ярославское дело» вызвало массовые проверки колоний по все стране, системную проблему пыток в российских колониях заметили в Кремле, оно стало темой обсуждения в Комитете ООН против пыток. После публикации СК возбудил уголовное дело, начались аресты сотрудников ярославской колонию. Некоторым фигурантам уже вынесли приговоры.