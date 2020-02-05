Эвакуированных из Китая 144 человек доставили в санаторий под Тюменью для прохождения карантина

В тюменском аэропорту приземлился второй военный самолет, эвакуировавший 64 человек из центральных регионов Китая с широким распространением коронавируса нового типа, передает Интерфакс. Прибывший ранее транспортный Ил-76МД доставил еще 80 человек. Симптомов пневмонии и недомоганий ни у кого из них нет.

Всех их после обследования в аэропорту отвезли в санаторий «Градостроитель» в 30 километрах от Тюмени. Карантин продлится две недели: «Люди две недели будут жить в отдельных номерах, не выходя <..> в нескольких километрах от другого жилья, вокруг — два периметра ограждения. Выставлена охрана Росгвардии», — рассказала главный санитарный врач Анна Попова.

«Нам постоянно мерили температуру и выдавали маски, мы меняли их регулярно. Нас кормили сухим пайком, срок годности которого истекает через 10 дней. А еще у нас был импровизированный туалет — это когда ведро обычное без смыва и сверху палатка. Зрелище не для слабонервных,— приводит слова одной из пассажирок Виктории Маковцовой тюменское издание 72.ru. — Вы сидите очень тесно друг к другу, в самолете четыре ряда, вдоль рядов размещаются люди. В таком положении мы летели [с дозаправкой в Улан-Удэ] 13 часов в сумме».

В Роспотребнадзоре отметили, что все эвакуированные россияне «клинически здоровы». По окончании карантина их обещали бесплатно доставить домой силами «Аэрофлота» и «РЖД». На данный момент на территории страны по-прежнему были выявлены всего два случая заражения. В качестве профилактики было прекращено пассажирское сообщение с Китаем, а авиасообщение ограничено до рейсов «Аэрофлота» в Пекин. Остальным авиакомпаниям министр транспорта Дитрих 5 февраля предложил возместить убытки из бюджета.