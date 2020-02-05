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Госдума поддержала в первом чтении законопроект о всероссийской минуте молчания 22 июня

Общество

 

Госдума в первом чтении приняла законопроект о ежегодном проведении в День памяти и скорби 22 июня всероссийской минуты молчания. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Документ устанавливает минуту молчания в день начала Великой Отечественной войны одновременно во всех регионах страны. Акцию предлагается проводить в 12:15 — время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении Германии на СССР. 

Авторами инициативы выступили замглавы Госдумы Ирина Яровая, депутат Петр Толстой, Игорь Лебедев и другие. По их мнению, принятие законопроекта позволит сохранить и защитить историческую память. 

Теги:
великая отечественная война, kb

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