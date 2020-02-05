В Челябинской области работники «скорой» вышли на пикет из-за низких зарплат. Водители получают 13 тысяч рублей

В городе Сатка Челябинской области прошел массовый пикет работников скорой помощи, организованный профсоюзом «Действие». В акции приняли участие около 40 человек, сообщает корреспондент «Новой газеты».

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

«В первую очередь нас не устраивают зарплаты. Водители получают на руки 13 тысяч рублей. Фельдшеры — около 18 тысяч», — рассказал «Новой газете» водитель «скорой» Антон Галявин. По его словам, раньше зарплаты были выше, и водители получали около 19 тысяч рублей. «В Минздраве нам говорят, что мы врем, и водители зарабатывают от 24 тысяч рублей. Но мы что-то не знаем людей с такими зарплатами», — говорит Галявин.

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Один из участников акции показал корреспонденту «Новой» рассчетный лист, в котором действительно указано, что за 187 часов работы (23 рабочих дня) ему начислено 15, 226 рублей. «За вычетом налогов — 13 тысяч на руки», — уточняют медработники.

Помимо зарплат работники саткинской «скорой» недовольны недоукомплектованностью бригад: на городской станции работает всего один врач, и тот — по совместительству. В ряде соседних населенных пунктов бригады были сокращены, из-за чего у медиков из Сатки стало больше времени уходить не на оказание медицинской помощи, а на то, чтобы просто добраться к больному.

Акция продлилась полтора часа и закончилась без задержаний.