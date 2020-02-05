Cуд в Москве сообщил об аресте россиянина по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы рассказал о новом уголовном деле по статье о госизмене: обвиняемым по нему проходит мужчина по имени Виктор Королев, уже находящийся под стражей. Традиционно для таких дел из-за секретности фабула не раскрывается.

На 6 февраля у Королева было назначено заседание по продлению ареста, однако упоминания, когда именно его поместили в СИЗО, в картотеке московских судов нет. В пресс-службе суда это также отказались уточнять.

РИА Новости в заголовке называет Королева жителем Москвы, однако можно предположить, что его задержание и арест прошли не в Москве, после чего мужчину перевели на время расследования в столичный изолятор «Лефортово» — традиционно там содержатся фигуранты дел о госизмене и шпионаже (ст. 275, 276 УК).

Уголовный кодекс предполагает в качестве наказания по этим статьям от 12 до 20 лет лишения свободы. По подсчетам правозащитников из «Команды 29», за последние 20 лет в России по таким делам осудили около 100 человек, а оправдательный приговор вынесли только одному подсудимому. Общественный резонанс получили только часть из них: в том числе дела в отношении ученых исследовательского центра Роскосмоса ЦНИИмаш и топ-менеджера российской энергетической компании «Интер РАО» Карины Цуркан.