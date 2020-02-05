Суд в Петербурге признал, что избирком «Черной речки» снял с муниципальных выборов оппозиционных кандидатов ради победы «Единой России»

Приморский районный суд Петербурга постановил, что избирком округа «Черная речка» во время осенних выборов муниципальных депутатов принимал незаконные решения и имел «своей целью избрание конкретной группы депутатов». Об этом «Новой газете сообщил» экс-кандидат в мундепы Павел Чупрунов.

В решении суда (есть в распоряжении «Новой») говорится, что избирком незаконно отстранил от участия в выборах кандидатов от «Справедливой России», и голосование проходило на «безальтернативной основе». Комиссия зарегистрировала только 20 кандидатов от «Единой России» и одного самовыдвиженца, которого впоследствии не избрали.

31 января Приморский суд отменил итоги выборов по второму избирательному округу муниципалитета «Черная речка». Как отмечает «Коммерсант», один из мандатов по этому округу принадлежит Василию Макарову, брату председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова. Глава ЦИК Элла Памфилова обвиняла первого, а также главу ИКМО «Черная речка» Михиала Доброхотова во вмешательстве в муниципальные выборы. Макаров заявлял, что действовал в интересах партии.

Муниципальные выборы в Петербурге прошли в сентябре с многочисленными нарушениями. Кандидаты жаловались на искусственные очереди и сокращенный режим работы избиркомов.