Несколько тысяч пассажиров круизного лайнера рядом с Токио поместили на карантин из-за коронавируса. Среди них 24 россиянина

Власти Японии 3 февраля поместили на карантин круизный лайнер с 3700 людьми на борту после появления у пожилого пассажира из Гонконга симптомов пневмонии нового типа. В итоге заражение коронавирусом подтвердилось у 10 людей, объявил министр здравоохранения Като Кацунобу.

Число новых случаев заражений может увеличиться: результаты есть только по пробам 31 пассажира — на недомогания жаловались 120 человек, а с заболевшим пенсионером контактировали, по оценкам, еще 150. Сейчас корабль находится в порту Йокогамы рядом с Токио. Пассажиров планировали оставить в каютах на 14 дней, однако премьер Абэ объявил, что карантин продлят еще на некоторый период.

В числе пассажиров лайнера были и граждане России — 24 человека (ранее сообщалось всего о двух). Однако среди заболевших россиян нет, уточнили в посольстве. Как пишет компания-перевозчик, помимо первого заболевшего мужчины, вирус также подтвердился у 3 граждан Японии, 3 граждан Китая, двух австралийцев и одного американца.

At least 10 people aboard a Japanese cruise liner have tested positive for #coronavirus.



That's after about 3,700 passengers and crew were quarantined earlier Tuesday. More @business: https://t.co/zpRc1oXUgh #CoronavirusOutbreak #クルーズ船 pic.twitter.com/kMYVNr9s07 — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) February 5, 2020

Были ли россияне на другом круизном судне с 1800 пассажирами, помещенном сегодня у Гонконга на карантин из-за подозрений на коронавирус, пока неизвестно. В конце января аналогичные меры были приняты и к лайнеру, остановленному недалеко от Рима: тогда опасения не подтвердились и после медицинской проверки он продолжил путь.

Всего в мире уже было выявлено больше 24 тысяч случаев заболеваний пневмонией нового типа: большинство из них зафиксированы в Китае, на остальные страны приходится около 200 случаев. В России известно о двух заболевших: двух граждан Китая госпитализировали по этой причине в Забайкалье и Тюмени. Накануне Россия начала эвакуировать граждан из китайских регионов с самым широким распространением вируса, вернулись уже 2 самолета: по возвращении россиян поместят на двухнедельный карантин в санатории под Тюменью.