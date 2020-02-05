Отсудивший у IKEA 25 млрд рублей бизнесмен пожаловался за нарушение закона об амнистии капитала

Владелец компании «Системы автономного электроснабжения» Константин Пономарев, получивший от IKEA 25 миллиардов рублей и позже осужденный на восемь лет колонии заявил, что ФСБ незаконно использовала сведения из его декларации, которую он подал в рамках закона об амнистии капитала. Соответствующую жалобу он направил в декабре бывшему премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщает РБК.

Бизнесмен утверждает, что еще в 2015 году он первым подал декларацию более чем на 65 миллиардов рублей, после чего следствие, незаконно воспользовавшись этой информацией, арестовала его активы на 36,3 миллиарда рублей. О наличии этих средств силовики могли узнать только из его декларации, которую изъяли во время обыска, утверждает бизнесмен.

Уголовное дело об неуплате налогов на Пономарева завели после того, как он получил 25 миллиардов рублей от IKEA в результате долгой тяжбы об аренде генератоторов. Бизнесмен перевел их на свой личный счет, что правоохранительные органы сочти уклонением от налогов.

Против предпринимателя завели уголовное дело, которое сначала прекратили, а в 2017 году возбудили снова. Защита требовала закрыть дело, однако Следственный комитет сослался на то, что на момент подачи декларации Пономарев был фигурантом уголовного дела и поэтому не мог попасть под амнистию капиталов. Сейчас бизнесмен отбывает наказание за организацию «контролируемых» уголовных дел.

Закон об амнистии капиталов предполагает, что граждане могут легализовать свои доходы, добровольно задекларировав их и уплатив часть задолженности по налогам в бюджет государства. Согласно документу, данные из декларации не могут быть использованы в качестве доказательств при рассмотрении уголовных или для их возбуждения. До жалобы Пономарева самым известным случаем нарушения закона было преследование совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, дело против которого возбудили на основании его добровольной декларации.