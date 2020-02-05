Прокуратура извинилась перед Голуновым за незаконное уголовное преследование

Прокуратура Западного административного округа Москвы принесла извинения за незаконное уголовное преследование журналисту Ивану Голунову, против которого заводили дело о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает Интерфакс.

При этом самому Голунову ничего неизвестно об извинениях, передает «Медуза». Ранее Генпрокуратура отказалась приносить извинения журналисту, заявив, что это должен сделать прокурор Москвы, «непосредственно надзирающий за уголовным делом». Адвокат Сергей Бадамшин настаивает, что не позднее чем через месяц после прекращения преследования извинения должна была принести все-таки Генпрокуратура, осуществляющая надзор за делом.

Дело против Голунова возбудили в начале июня. Через несколько дней уголовное преследование прекратили в связи с недоказанностью его вины. Позже МВД нашло нарушения в работе полицейских, расследовавших дело, они были уволены. В конце января пятерых бывших оперативников арестовали.