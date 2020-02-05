Суд отправил на принудительное лечение напавшего на Эллу Памфилову

Суд отправил на принудительное лечение Ахада Карабалаева, в сентябре напавшего на главу Центризбиркома Эллу Памфилову. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Экспертная комиссия решила, что на момент совершения преступления он «страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими». Карабалаева обвиняли в разбойном нападении с незаконным проникновением в жилище (ч. 3 ст. 162 УК).

О нападении на дом главы ЦИК в подмосковной Истре стало известно 6 сентября. В полиции говорили, что уроженец Центральной Азии через окно проник на террасу дома Памфиловой, несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся. По словам Памфиловой, в результате она повредила палец на руке и получила травму от шокера на животе. Она рассказывала, что отбилась от нападавшего стулом.

Карабалаев находится в России с 2014 года без постоянного места жительства и источников дохода. По данным СМИ, он жил в шалаше в лесу, занимался попрошайничеством и мелкими кражами. Сообщалось, что в дом главы ЦИК мужчина влез в поисках еды. Его арестовали 9 сентября.