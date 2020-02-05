СМИ: концессии и проекты государственно-частного партнерства решили исключить из законопроекта о защите инвестиций

Первый вице-премьер Андрей Белоусов согласился вывести проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессии из законопроекта об инвестициях в инфраструктуру. Об этом «Ведомостям» рассказали источники, об исключении Минфином этого пункта из законопроекта пишет также РБК.

Министерство предложило ввести оценивание правительством эффективности проектов ГЧП и концессий. Как именно она будет проводится, пока не уточняется. Минфин также хочет создать единый реестр для учета финансовых обязательств государства по таким проектам. Вводится и лимит на восполнение капзатрат государством при обязательствах, влияющих на исполнение условий концессионером – 10%.

Документ уже прошел первое чтение в Госдуме. Деловые объединения и эксперты говорили, что при окончательном одобрении законопроекта в его первоначальном виде может возникнуть инвестиционная пауза. При обсуждении документа также выяснилось, что для инвесторов в дорогие и долгие инвестиционные проекты, в отличие от производства, условия ухудшатся.

В частности, инвесторы критиковали то, что документ отдает приоритет поддержке проектов, приводящих к росту бюджетных доходов, а это может ограничить строительство социальной инфраструктуры. Другой проблемой стало сокращение законопроектом срока окупаемости инвестиций по концессиям с 40 лет до 20-ти.

«Инициатива Минфина, без преуменьшения, сплотила все инвестиционное сообщество», – рассказал партнер бюро «Качкин и партнеры» Денис Качкин. Он отметил, что документом предлагалось «зарегулировать все возможные сферы, в том числе давно и успешно работающие концессии».

Сам Белоусов называл законопроект «достаточно сырым» и сомневался, что его примут. «Ведомости» отмечают, что о необходимости его доработки говорили спикер Госдумы Вячеслав Володин и занимавший ранее должность главы Минэкономразвития Максим Орешкин, а также ряд других политиков.

Исполнительный вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов отметил, что радоваться преждевременно, пока нет официального протокола совещания у Белоусова. Качкин сказал, что необходимо прорабатывать идеи Минфина об учете забалансовых обязательств бюджета и оценивать целесообразность участия государства в ГЧП-проектах. При этом руководитель компании InfraONE Research Александра Галактионова в разговоре с РБК заявила, что внесенные в законопроект изменения затормозят инфраструктуру и усложнят для инвесторов заключение соглашений.

В Минфине и Сбербанке отказались от комментариев, а в Минэкономразвития на запросы «Ведомостей» не ответили.