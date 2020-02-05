Байден занимает четвертое место на предварительных выборах единого кандидата в президенты США от Демпартии

3 февраля Республиканская и Демократическая партии США провели в штате Айова кокусы (собрания членов партии), на которых определяют кандидатов для участия в президентских выборах. После подсчета 71% голосов среди кандидатов от демократов лидирует Пит Буттиджич (26,8%), передает The Washington Post.

Джо Байден, считающийся основным кандидатом от Демпартии, занимает четвертое место с результатом в 15,5%. Второе место занимает Берни Сандерс с 25,2%, за ним идет Элизабет Уоррен (18,4%). Бизнесмен Эндрю Янг получил 1,1%, остальные кандидаты не приблизились даже к одному проценту. Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг отказался от участия, чтобы уделить больше внимания предстоящим праймериз.

Республиканская партия подвела итоги накануне, от нее победил действующий президент США Дональд Трамп (97,1%). Демпартия не могла подвести итоги кокусов почти сутки из-за проблем с мобильным приложением, по которому результаты голосования передаются с участков в штаб партии.

Кокусы проводятся в 15 штатах, в других же предварительные выборы проходят в формате праймериз (прямое голосование на избирательных участках). Для дальнейшего участия в предвыборной гонке кандидаты должны набрать не меньше 15% голосов. После этого проводятся итоговые съезды партий, на которых делегаты от республиканцев и демократов выбирают по одному кандидату в президенты.

Итоги кокусов считаются важными, так как они показывают, кто из кандидатов пользуется наибольшим уровнем поддержки. Уже неоднократно победивший на кокусах в Айове впоследствии становился кандидатом в президенты от партии. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.