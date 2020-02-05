После выступления Трампа в Конгрессе спикер нижней палаты Пелоси порвала текст его речи

Президент США Дональд Трамп 4 февраля выступил со своим ежегодным посланием к Конгрессу. После его выступления спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая осенью потребовала импичмента президента, разорвала копию текста его речи, пишет Reuters.

Watch President Donald Trump snub top Democrat Nancy Pelosi's outstretched hand, while Pelosi rips apart a copy of his remarks at the #SOTU. More from #SOTU2020: https://t.co/BtbhUuvE1S pic.twitter.com/6HVR2SpinD — Reuters (@Reuters) February 5, 2020

Перед началом выступления Пелоси протянула президенту США руку, но тот отказался ее пожать. Позже она выложила в своем твиттере фотографию, на которой это запечатлено и написала: «Демократы никогда не перестанут протягивать руку дружбы, чтобы выполнить работу для людей». После послания Трампа Пелоси сказала, что ее поступок был «самым вежливым, учитывая возможные альтернативы».

Democrats will never stop extending the hand of friendship to get the job done #ForThePeople. We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot. #SOTU pic.twitter.com/ELJqR9q4xD — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 5, 2020

В общей сложности речь Трампа длилась 80 минут. В ходе нее президент США попросил Конгресс полностью профинансировать программу «Артемида» (пилотируемых полетов на Марс и Луну) и заявил о стремлении страны прекратить войну на Ближнем Востоке. Также Трамп заявил, что с того момента, когда он стал президентом, в стране появилось семь миллионов рабочих мест. Темы импичмента он не коснулся.

Сейчас слушания по делу об импичменте идут в Сенате США. Итоговое голосование сенаторы проведут 5 февраля в 16:00 по вашингтонскому времени (00:00 мск 6 февраля).

Пелоси осенью утверждала, что американский лидер якобы просил у президента Украины Владимира Зеленского открытия расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена, одного из главных конкурентов Трампа на ноябрьских выборах, и его сына Хантера. От этого президент США, по ее словам, «получил бы политическую выгоду». Впоследствии была опубликована стенограмма летнего разговора двух лидеров, Минюст США нарушений в ней не нашел.