В Европе начинаются военные учения НАТО с самой большой за 25 лет переброской войск из США

На европейском континенте начинаются многонациональные военные учения НАТО под руководством США – DEFENDER-Europe 20.

Военные машины британской армии накануне прибыли в порт бельгийского Антверпена. Первыми выгрузились машины военной полиции из Великобритании.

Как сообщила пресс-служба НАТО, в учениях принимают участие более 37 тысяч военнослужащих из 18 стран-членов и партнеров НАТО.

В ходе маневров будет произведено самое крупное за последние 25 лет развертывание в Европе войск, базирующихся в США.

Непосредственно из Америки в Европу будут переброшены и там дислоцированы 20 000 солдат и офицеров. Это демонстрирует приверженность США Североатлантическому альянсу и решимость Америки поддержать европейских союзников и партнеров, подчеркивается в коммюнике НАТО.

Учения продлятся до середины мая, когда завершится развертывание войск союзников в Германии и Польше.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил «Российской газете», что страна отреагирует на учения. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что учения не направлены против какой-то конкретной страны: «Их цель – показать способность [США] быстро развернуть американские силы в Европе для защиты союзников альянса в случае необходимости» (цитата по ТАСС).