Число умерших от коронавируса превысило 490 человек. Заразились более 24,5 тысяч

Число погибших от нового вида коронавируса достигло 492 человек, заболевших – более 24,5 тысяч. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, медики накануне выявили почти 3,9 тысяч новых случаев в Китае, большинство из которых – в провинции Хубей. Там же от вируса за сутки умерли 65 человек. В тяжелом состоянии находятся более трех тысяч зараженных, из больниц выписали 892 человека.

Вирус обнаружили в том числе у десяти человек на круизном лайнере у берегов Японии, где находятся граждане более чем 50 стран, в том числе двое россиян, сообщили ТАСС в посольстве России в Токио. Всего на его борту 3,7 тысячи человек. Первым заболевшим, у кого обнаружили вирус там, стал гражданин Китая, который сошел с судна в Гонконге 25 января.

Судно вышло 20 января из Йокогамы и вернулось 3 февраля. Сейчас оно находится на якоре рядом с городом.

На территории России подтверждено два случая заражения коронавирусом – в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших – граждане Китая. Накануне Россия начала эвакуацию граждан из страны. В Тюменскую область, где они будут находиться на карантине, уже вылетел второй самолет.

Накануне МВД России подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом и рядом других опасных заболеваний. До этого премьер Михаил Мишустин подписал нацплан, предполагающий высылку из страны зараженных 2019-nCoV граждан других государств.