Лавров призвал Норвегию снять ограничения для российских структур на Шпицбергене

Глава МИД России Сергей Лавров направил министру иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде послание по случаю столетия подписания договора о Шпицбергене, в котором призвал снять ограничения для российских структур на архипелаге. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

Договор 1920 года предусматривает одинаковый свободный доступ на Шпицберген и возможность ведения там хозяйственно-экономической деятельности на условиях полного равенства. Лавров в своем письме указал, что у России вызывают озабоченность ограничения на использование своего вертолета, «направленный исключительно против наших граждан» порядок депортации со Шпицбергена, «неправомерность установления» Норвегией рыбоохранной зоны и расширение природоохранных зон «для ограничения экономической активности на архипелаге».

Лавров также заявил, что российская сторона «не намерена сворачивать свое присутствие» на Шпицбергене и имеет «долгосрочные планы его укрепления, диверсификации и модернизации». МИД России предложил норвежским коллегам провести двусторонние консультации для устранения ограничений.

В 1920 году в рамках мирной Парижской конференции был заключен Договор о Шпицбергене, закрепивший суверенитет Норвегии над архипелагом. При этом все участники договора имеют равные права на эксплуатацию его ресурсов. Помимо Норвегии хозяйственную деятельность на Шпицбергене осуществляет только Россия.