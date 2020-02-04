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Лавров призвал Норвегию снять ограничения для российских структур на Шпицбергене
Глава МИД России Сергей Лавров направил министру иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде послание по случаю столетия подписания договора о Шпицбергене, в котором призвал снять ограничения для российских структур на архипелаге. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.
Договор 1920 года предусматривает одинаковый свободный доступ на Шпицберген и возможность ведения там хозяйственно-экономической деятельности на условиях полного равенства. Лавров в своем письме указал, что у России вызывают озабоченность ограничения на использование своего вертолета, «направленный исключительно против наших граждан» порядок депортации со Шпицбергена, «неправомерность установления» Норвегией рыбоохранной зоны и расширение природоохранных зон «для ограничения экономической активности на архипелаге».
Лавров также заявил, что российская сторона «не намерена сворачивать свое присутствие» на Шпицбергене и имеет «долгосрочные планы его укрепления, диверсификации и модернизации». МИД России предложил норвежским коллегам провести двусторонние консультации для устранения ограничений.
В 1920 году в рамках мирной Парижской конференции был заключен Договор о Шпицбергене, закрепивший суверенитет Норвегии над архипелагом. При этом все участники договора имеют равные права на эксплуатацию его ресурсов. Помимо Норвегии хозяйственную деятельность на Шпицбергене осуществляет только Россия.