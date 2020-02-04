Экс-главу службы безопасности Березовского приговорили почти к 4 годам за незаконный оборот оружия

Самарский областной суд приговорил к трем годам и девяти месяцам колонии Сергея Соколова, бывшего главу частного охранного предприятия, в 1990-е годы занимавшегося личной охраной Бориса Березовского. Соколова признали виновным в незаконном обороте оружия и взрывчатки, сообщает Интерфакс.

Его и еще троих фигурантов дела задержали в январе 2018 года по подозрению в инсценировке теракта. 3 февраля на 3,5 года колонии по этому делу осудили экс-главу службы безопасности завода по производству аммиака «Тольяттиазот» Олега Антошина. По данным СМИ, обвиняемые пытались сместить руководство предприятия по заказу некой финансово-промышленной группы.

По информации «Коммерсанта», для реализации плана Антошин подготовил поддельную справку о том, что арендовавший офис на территории завода бизнесмен Магомед Шишханов якобы был лидером одной из чеченских ОПГ в Тольятти и финансировал запрещенную в России террористическую организацию «Джебхат ан-Нусра». В офис Шишханова Соколов и другие фигуранты дела подбросили оружие, взрывчатку и экстремистскую литературу.