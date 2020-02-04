Аспиранту МГУ Азату Мифтахову продлили арест. Его адвокат сообщила о новом секретном свидетеле

Мосгорсуд продлил арест до 7 апреля аспиранту МГУ Азату Мифтахову, который с февраля прошлого года находится в СИЗО по обвинению в нападении на офис «Единой России» в столичном районе Ховрино. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Следователь просила продлить срок содержания под стражей для Мифтахова еще на два месяца. Она добавила, что необходимо провести ряд «процессуальных действий». В частности, необходимо дополнительное время для составления окончательной версии обвинительного заключения и передачи дела в прокуратуру.

Обвинение считает, что оснований для изменения меры пресечения для Мифтахова нет, он обвиняется в тяжком преступлении и совершил его в составе группы лиц. По данным следствия, Мифтахов — активный член леворадикального движения «Народная самооборона», «ставившего своей целью неконституционную смену власти путем организации массовых беспорядков по сценарию цветных революций».

Адвокат Светлана Сидоркина возразила на доводы следователя. Она утверждает, что нет оснований для продления ареста, поскольку все следственные действия проведены, экспертизы сделаны и никаких других доказательств обвинение представлять не намерено. Защитник напомнила, что единственным доказательством, из-за которого Мифтахова держат под арестом, являются показания секретного свидетеля Петрова, который в темноте запомнил «выразительные брови» обвиняемого.

«Азату продлевали сроки содержания под стражей семь раз. Содержания этих материалов из каждого заседания перекочевывает в другой материал и ничего не добавляется, не меняется. Появился только новый секретный свидетель Караульный, который утверждает, что мой подзащитный якобы был участником движения "Народная самооборона"», – сказала Сидоркина, попросив изменить Мифтахову меру пресечения на домашний арест или отпустить под залог в размере 1 млн 999 тысяч рублей.

«Я могу пообещать, что не буду скрываться, оказывать давление на свидетелей и мешать следствию», — отметил Мифтахов.

Напомним, по делу о нападении на офис «Единой России» 30 января 2018 года проходят еще несколько человек, всех их обвиняют в хулиганстве по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 213 УК). Мифтахов называл дело сфабрикованным и рассказывал о пытках в отделении.