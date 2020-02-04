«Возбуждает ненависть к законотворчеству»: глава думского комитета раскритиковал проект нового КоАП

Председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников раскритиковал проект Кодекса об административных правонарушениях, передает Интерфакс.

«Мы считаем, что документ никуда не годится, он возбуждает ненависть к законотворчеству»

– заявил он, также назвав проект «сырым».

Крашенинников назвал «неприемлемым» многократное повышение штрафов, предусматриваемое проектом КоАП. Документом также предлагается увеличить сроки давности по ряду правонарушений, по словам главы думского комитета, это «то же самое что увеличение ответственности».

В конце января Минюст опубликовал проект нового КоАП, он должен вступить в силу в 2021 году. Документ, в частности, подразумевает увеличение штрафов для водителей с 500 до 3 тысяч рублей, а минимальный штраф для таксистов и водителей автобусов составит тысячу рублей. Кроме того, в правительстве хотят дать право на бесплатного адвоката при рассмотрении административных дел по статьям, предполагающим арест.