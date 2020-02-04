«Сова» зафиксировала рост числа преступлений против представителей ЛГБТ

В 2019 году выросло число нападений на представителей ЛГБТ и тех, кого посчитали таковыми, говорится в докладе информационно-аналитического центра «Сова» о преступлениях ненависти. В прошлом году была одна убитая, семь раненых и избитых, годом ранее – один убитый, пять раненых и избитых.

При этом число расистских и неонацистски мотивированных нападений, по данным «Совы», снизилось. За прошлый год не менее пяти человек были убиты, двое получили угрозы убийством, а остальные 38 были ранены или избиты, годом ранее пострадавших и убитых было 55 человек.

Помимо этого, «Сова» зафиксировала 21 нападение по этническому признаку в 2019 году, в 2018 она сообщала о 20 пострадавших от таких преступлений. Большинство из них – уроженцы Центральной Азии, 3 убитых, 11 избитых. Центр зафиксировал также семь нападений на бездомных в 2019 году (1 из пострадавших был убит), годом ранее – 13 (тоже один убитый).

При этом число осужденных за преступления на почве ненависти снизилось по сравнению с 2018 годом. Виновными в них признали десять человек, годом ранее – 11. Также выросла доля условных сроков: в 2019 году – 30 % (3 из 10), в 2018 году – 20 % осужденных (9 из 45).

«Сова» отмечает, что другой статистики по преступлением ненависти нет. Годом ранее специалисты центра отмечали, что число преступлений ненависти остается на низком уровне, но, с другой стороны, возможно, что о некоторых из них ничего не известно.