В Киеве одобрили законопроект о сокращении на треть числа депутатов Рады

Верховая Рада одобрила законопроект о сокращении числа депутатов с 450 до 300 человек. Документ прошел первое чтение в украинском парламенте, говорится на официальном сайте Рады.

Законопроект о внесении поправок в 76-ю и 77-ю статьи Конституции также предполагает переход на пропорциональную систему голосования на выборах в парламент. За документ, который внес на рассмотрение президент страны Владимир Зеленский, проголосовали 236 депутатов, против высказались 40 парламентариев.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что изменения необходимо внести для реформирования отдельных аспектов статуса парламента.

Сейчас на Украине действует смешанная система выборов. Она предполагает, что 225 парламентариев выбирают по партийным спискам, а остальных— по одномандатным округам. При пропорциональной системе избиратели голосуют по партийным спискам, а каждая партия получает в парламенте число мест пропорционально набранным голосам.